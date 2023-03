Onderhoud op Schiphol loopt uit: baan niet klaar in meivakantie

Dat bevestigt een woordvoerder van de luchthaven na berichtgeving van het AD . "Gebaseerd op historische weergegevens is er een kans van 10 tot 15 procent dat inzet van de Zwanenburgbaan nodig zou zijn", zegt de woordvoerder. Dat is de baan die aan de beurt was voor gepland groot onderhoud.

Die baan is nodig als er sprake is van sterke noordoostelijke wind. "In dat geval overleggen we met Luchtverkeersleiding Nederland en de luchtvaartmaatschappijen of en waar we aanpassingen moeten doen aan de vliegschema's." Dat kan gaan om een vermindering van het aantal vluchten of andere vertrek- of aankomsttijden.