Voorjaarsschoonmaak is een dure aangelegenheid geworden

Wie de voorraadkast met schoonmaakmiddelen wil vullen om het huis grondig in het sop te zetten, moet diep in de buidel tasten. Schuurmiddelen, poetsmiddelen en sponzen zijn nu ruim 25 procent duurder dan een jaar geleden.

Een flink aantal schoonmaakmiddelen is veel sterker in prijs gestegen dan de dagelijkse boodschappen. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij marktonderzoeksbureau Circana (voorheen IRI).

Poetsmiddelen, zoals meubelpoets, tapijt-, tegel- en parketreinigers, waren in de eerste maanden ruim 25 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Hetzelfde geldt voor sponzen. "Daar moet bij aangetekend worden dat het kan dat mensen meer grootverpakkingen kopen", meldt de Circana-onderzoeker. "Als daar meer van worden verkocht, stijgt de gemiddelde prijs ook."

Middelen die je in de vaatwasser doet voor minder kalk en meer glans, zijn 27 procent duurder geworden. "De blokjes die je erin doet om mee af te wassen dan weer niet." Die zijn nog geen 4 procent in prijs gestegen. Dit product is vaak in de aanbieding.