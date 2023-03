Topman Ralph Hamers vertrekt bij Zwitserse bank UBS

Delen via E-mail

Ralph Hamers, de Nederlandse topman van de Zwitserse bank UBS, legt zijn functie volgende week woensdag neer. Dat doet hij nadat UBS de geplaagde branchegenoot Credit Suisse heeft overgenomen.

"De raad van bestuur heeft dit besluit genomen in het licht van de nieuwe uitdagingen en prioriteiten waarmee UBS na de aankondiging van de overname wordt geconfronteerd", meldt de bank.

Hamers wordt opgevolgd door Sergio Ermotti, die hij zal begeleiden gedurende een overgangsperiode. De Nederlander was eerder topman bij ING.

UBS nam Credit Suisse anderhalve week geleden over, nadat er op de aandelenbeurzen grote onrust was ontstaan na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten. Het aandeel van Credit Suisse ging hard onderuit.