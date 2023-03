Eneco moet groot aantal klanten met zonnepanelen compenseren

Eneco moet klanten met zonnepanelen compenseren omdat zij sinds september een te lage terugleververgoeding kregen voor zonnestroom. Veel klanten werden daar pas deze week over geïnformeerd, terwijl zij al sinds september recht hadden op meer geld.

Daarom zette Eneco de zogeheten terugleververgoeding in september vorig jaar op 0,09 euro per kilowattuur. Zo verlaagde Eneco de vergoeding oorspronkelijk ook voor consumenten met een vast energiecontract, terwijl de vergoeding voor die mensen eigenlijk voor langere tijd was vastgelegd.

Dat is pas deze week gebeurd. Daardoor kunnen alle klanten die tussen 5 september vorig jaar en 30 april dit jaar voor het eerst in aanmerking komen of in aanmerking zijn gekomen voor een terugleververgoeding mogelijk nog compensatie tegemoetzien.