Spoor tussen Eindhoven en Den Bosch woensdag weer open na oponthoud door dassen

Het spoor tussen Eindhoven en Den Bosch gaat woensdagochtend definitief weer open. Het treinverkeer was er dagenlang gestremd door dassen die tunnels hadden gegraven. De treinen kunnen daardoor woensdag weer volgens de normale dienstregeling rijden, meldt ProRail dinsdag.

Het spoor tussen Boxtel en Den Bosch was sinds dinsdag 21 maart afgesloten. Een groep dassen had dusdanig veel tunnels onder het spoor gegraven dat het onveilig werd om er treinen overheen te laten rijden. Het treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch werd daarom stilgelegd.

Ook werd duidelijk dat een deel van de tunnels is gegraven door bevers. Opvallend genoeg zijn tijdens de herstelwerkzaamheden geen dassen of bevers aangetroffen.

Dinsdagavond kunnen er al enkele treinen over het traject rijden, maar het gaat dan uitsluitend om goederentreinen. Vanaf woensdag 5.00 uur kan het passagiersvervoer worden hervat.

Dat het spoor woensdag weer open kan, is een meevaller. Aanvankelijk dacht ProRail dat het weken zou duren voordat er weer treinen konden rijden op dit traject. Uiteindelijk heeft het iets meer dan een week geduurd. In de tussentijd zijn bussen ingezet en is een deel van de treinen omgeleid.