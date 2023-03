Een sticker hier, een zeeppomp daar: coronamaatregelen blijven plakken

De laatste coronaregels zijn begin deze maand komen te vervallen . Daarmee kwam een eind aan isolatie na testen en komen er geen nieuwe vaccinatierondes meer. Toch lijken een aantal maatregelen die drie jaar geleden hun intrede deden blijvertjes, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

De hygiënepompjes verschenen met tientallen tegelijk in de supermarkten, zodat mensen hun handen konden desinfecteren en de winkelwagentjes konden schoonmaken. Op zeker moment deed het supermarktpersoneel dat zelfs. Albert Heijn besluit binnenkort of de pompjes blijven staan of definitief het veld ruimen.

"Een deel van de winkels heeft die pompjes nog staan", zegt een woordvoerder van de supermarkt. "We willen daar in de komende weken één lijn in trekken." De zogenoemde spatschermen zijn al wel weg uit alle supermarkten. Dat is dan weer niet het geval in winkels.

"Her en der zie je die nog wel", zegt een woordvoerder van winkelbrancheorganisatie INretail. "Dat biedt toch een vorm van bescherming. En misschien is het ook wel effectief tegen het griepvirus." De hygiënepompjes staan nog wel in veel winkels. "En daar maken mensen ook gebruik van", stelt de woordvoerder.

Niet alleen winkels houden vast aan de pompjes, ook sportscholen doen dat. "Zo kunnen sporters de apparaten en gewichten blijven schoonmaken als ze dat willen", zegt een woordvoerder van Basic-Fit.

'Nog een enkel verdwaald exemplaar op stations'

Waar reizen in het begin van de coronapandemie helemaal op zijn gat kwam te liggen, namen luchtvaartmaatschappijen en vervoerders rigoureuze maatregelen toen we wel weer op pad gingen. Via stickers wezen ze ons op het houden van afstand en het dragen van mondkapjes.

Dat was niet anders op Schiphol, waar de meeste coronasouvenirs nu weer weg zijn. "Hier en daar zul je nog stickers en posters tegenkomen", zegt een woordvoerder van de luchthaven. Die vind je bijvoorbeeld bij de paspoortcontrole. "Daar hangt nog een sticker om je mondkapje af te doen. We moeten nog beslissen of die ook weggaat."

NS is maandenlang met een speciaal team bezig geweest alle stickers voor afstand houden en looprichtingen weg te halen in de treinen en op de vierhonderd stations. "Dat begon in september vorig jaar en duurde tot het eind van het jaar. De stickers in de treinen, stationshallen, trappen en perrons zijn nu weg, op een enkel verdwaald exemplaar na," zegt een NS-woordvoerder.