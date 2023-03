We boeken weer massaal vakanties, maar laten Turkije links liggen

Nederlanders boekten in februari weer massaal vakanties. Ten opzichte van februari 2019 liep het aantal boekingen op met 18 procent. Vooral België en het Verenigd Koninkrijk zijn populair. Vakanties naar Turkije zijn minder in trek, in navolging op de grote aardbevingen daar.

In januari werd al een recordaantal vakanties geboekt en ook in februari waren we druk met reizen regelen. De trend van zorgeloos boeken zette door", zegt directeur Frank Oostdam van de reisbranchevereniging ANVR.

Turkije werd juist 28 procent minder geboekt dan in februari 2019. En ook 19 procent minder dan in februari vorig jaar. Die afname heeft volgens Oostdam te maken met de aardbevingen in het zuidoosten van Turkije begin vorige maand. Door die aardbevingen kwamen ruim 50.000 mensen om het leven. Oostdam ziet de vraag naar Turkije als vakantiebestemming in maart wel langzaam weer aantrekken.