Aanbiedingsprijzen voor reizen volgens Consumentenbond vaak niet beschikbaar

De Consumentenbond nam driehonderd reizen van twaalf reisaanbieders onder de loep. In 83 procent van de gevallen was de vakantie niet te boeken voor de aanbiedingsprijs.

Bij navraag laat de ACM weten dat er per april geen nieuwe regels gaan gelden, dus dat reisorganisaties ook in de afgelopen maanden al transparant moesten zijn over hun prijzen. "Op het moment dat je als consument het aanbod krijgt, moet je in één oogopslag de prijs inclusief alle kosten kunnen zien." De ACM heeft eerder wel een grote controle aangekondigd in april.