Utrecht en Zuid-Holland blinken uit als concurrerendste regio's van de EU

De provincies Utrecht en Zuid-Holland zijn volgens de Regional Competitive Index de concurrerendste regio's van de Europese Unie. Dit komt door de goede baankansen en economische groei.

In veel landen zijn de hoofdstedelijke regio's de concurrerendste van het land. Alleen in Nederland, Duitsland en Italië is dat niet het geval. In Frankrijk is het verschil tussen Parijs en de rest van het land juist erg groot.