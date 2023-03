Vuile vrachtauto blijft favoriet boven goederentrein en boot

Ruim drie kwart van de goederen in de Europese Unie wordt vervoerd over de weg: met vrachtwagens dus. Europese plannen om CO2 te besparen door meer goederen per boot of trein te laten vervoeren, hebben nog weinig effect. De vrachtwagen blijft snel en goedkoop, constateert de Europese Rekenkamer.

De Europese Commissie is veel te optimistisch over het terugdringen van de CO2-uitstoot door het goederenvervoer te verduurzamen, vindt de Europese Rekenkamer.

De EU wil ervoor zorgen dat een groot deel van het vervoer per binnenvaartschip of trein gaat en dat voor het eerste of laatste deel van het transport makkelijk naar de vrachtwagen geswitcht kan worden.

Maar het hele transport met een vrachtwagen blijft de voorkeur genieten, omdat dit de snelste en goedkoopste optie is. Bovendien bieden vrachtwagens meer flexibiliteit.

EU-subsidies van 1,1 miljard euro om dat switchen te bevorderen, hebben maar weinig veranderd aan de manier van vervoeren. "Er zijn torenhoge ambities, maar die zijn ver verwijderd van de realiteit", zegt Annemie Turtelboom van de Europese Rekenkamer.