Supermarkten zijn er klaar voor: vanaf vandaag krijg je ook statiegeld op blikjes

Na jaren van discussie en uitstel zit er vanaf vandaag statiegeld op blikjes. Het beleid gaat officieel in op 1 april, maar volgens Statiegeld Nederland, de organisatie die het systeem uitvoert en beheert, zijn we er nu al klaar voor. "De machines zijn sinds vannacht ingelezen met alle artikelen. Overal en bij alle machines werkt het", zegt directeur Raymond Gianotten.

Het is de bedoeling dat daarvan ongeveer 90 procent weer wordt ingeleverd bij inzamelpunten voor recycling. Zo komt er minder zwerfafval op straat en in de natuur terecht.

Toch kan je niet al het blik dat je in de afgelopen tijd hebt gekocht inleveren bij het dichtstbijzijnde inleverpunt. Er zijn op dit moment twee soorten blikjes in omloop. Supermarkten verkopen namelijk eerst hun oude voorraad, waar je nog geen statiegeld voor betaalt. Die blikjes kan je niet inleveren.

Als de oude voorraad weggewerkt is, worden de nieuwe blikjes met statiegeldlogo verkocht. Er zal dus een overgangsperiode zijn voordat alle blikjes in de winkel een statiegeldlogo hebben. De komende tijd zullen we dus zowel blikjes met statiegeld als zonder statiegeld in de schappen zien.