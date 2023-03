Failliet modemerk Scotch & Soda maakt doorstart onder nieuwe eigenaar

Delen via E-mail

Kledingketen Scotch & Soda komt in handen van het Amerikaanse bedrijf Bluestar Alliance. Het Nederlandse deel van het modemerk ging vorige week op de fles, maar kan nu onder Amerikaanse vleugels een doorstart maken.

De winkelketen kwam tijdens de coronapandemie in de problemen door de lockdowns. Toen de contactbeperkingen eenmaal voorbij waren, kon het bedrijf zich niet herstellen. Dat kwam door onder meer de gestegen energieprijzen en de hoge inflatie. De klant hield daardoor de hand op de knip.

Scotch & Soda vroeg op 20 maart faillissement aan. Op dat moment had de keten 32 winkels en zo'n 800 medewerkers.

Na het faillissement is de curator meteen op zoek gegaan naar een nieuwe eigenaar. De keten komt nu dus in handen van Bluestar Alliance, dat al eigenaar is van onder meer winkelketen Hurley.