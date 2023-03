First Citizens Bank koopt failliete Silicon Valley Bank

De Amerikaanse First Citizens Bank neemt de failliete Silicon Valley Bank (SVB) over. De zeventien filialen van de omgevallen bank worden per direct First Citizens-kantoren.

Eerder deze maand ging SVB op de fles, waarna onrust ontstond bij met name techbedrijven. Veel bedrijven hebben grote sommen geld uitstaan bij de bank en vreesden door het faillissement grote schade te lijden. Zo heeft het Nederlandse biotechbedrijf Pharming Group er 45 miljoen dollar (42 miljoen euro) uitstaan.

De First Citizens Bank is een stuk kleiner dan SVB. De bank neemt alle tegoeden en leningen over van het Amerikaanse overheidsorgaan FDIC, dat het beheer van de failliete bank heeft overgenomen.

First Citizens Bank koopt iets minder dan de helft van de bezittingen van Silicon Valley Bank. De FDIC houdt voor 90 miljard dollar aan bezittingen in handen.