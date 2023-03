Energie-update: De winter is voorbij en de gasopslagen zijn nog goed gevuld

NU.nl geeft je regelmatig een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het gasverbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

De vrees voor een gastekort deze winter bleek ongegrond. Sinds enkele dagen zitten we officieel in de lente, terwijl de vier gasopslagen nog altijd voor gemiddeld 59,2 procent gevuld zijn. Dat komt onder meer doordat we zuiniger zijn geworden en we een zachte winter hebben gehad.

In aanloop naar komende winter is er opnieuw angst dat we te weinig gas hebben. Dat omdat de voorraden de komende maanden waarschijnlijk moeilijker aan te vullen zijn, onder meer doordat er minder gas uit Rusland naar Europa komt. Wel zijn de voorraden nu beter gevuld dan op hetzelfde moment vorig jaar.

Dat we tegenwoordig zuinig zijn met gas, blijkt wel uit het verbruik. De voorbije week gebruikten bedrijven en huishoudens 804 gigawattuur per dag. Dat was het kleinste verbruik in ruim twee maanden. Al sinds de zomer ligt ons gasgebruik fors onder het gemiddelde van de afgelopen jaren.

De gasmarkt lijkt ondertussen steeds meer tot bedaren te komen. Na de hoge prijspiek van vorig jaar, toen een megawattuur ruim 300 euro kostte, is een maandenlange daling ingezet. Op woensdag 22 maart, het peilmoment van de laatste gasupdate, betaalden handelaren nog maar 39,74 euro.