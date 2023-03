Nieuwe bankencrisis in eurozone is volgens Rutte zeer onwaarschijnlijk

Het is zeer onwaarschijnlijk dat we te maken krijgen met een nieuwe bankencrisis in de eurozone. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag na een EU-top in Brussel.

Volgens Rutte is de bankensector veel sterker dan tien jaar geleden, toen er sprake was van een wereldwijde financiële crisis. "De banken hebben hogere kapitaalbuffers en de economie staat er ook veel beter voor."

Europese banken krijgen vrijdag opnieuw harde klappen op de verschillende beurzen. De zorgen over de stabiliteit van de financiële sector blijven groot na eerdere problemen bij Amerikaanse banken en de redding van het noodlijdende Credit Suisse.

De aandelenkoersen van ABN AMRO en ING waren aan het begin van de middag met 4 tot 5 procent gezakt. In Frankfurt ligt Deutsche Bank onder vuur met een verlies van 13 procent. Rutte maakt zich geen zorgen over de onrust op de beurzen. "Het is normaal dat er op de kapitaalmarkt bewegingen zijn", zei hij naar aanleiding van de koersdaling van een van de grootste Duitse banken.

Ook UBS, dat afgelopen weekend concurrent Credit Suisse overnam, moet het ontgelden. De Zwitserse bank verliest 8 procent op de beurs van Zürich.