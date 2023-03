Hoogste rechter vindt ook dat bezorgers van Deliveroo geen zzp'ers zijn

Maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers en geen zzp'ers. Dat oordeelde de Hoge Raad vrijdag in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. Daarmee sluit de hoogste rechter van ons land zich aan bij eerdere oordelen van de rechtbank en het gerechtshof.

In een eerdere uitspraak oordeelde het gerechtshof van Amsterdam al dat de bezorgers wel degelijk in loondienst waren. Er was namelijk sprake van een gezagsverhouding, bijvoorbeeld doordat Deliveroo hen via een inlogsysteem kon controleren. De Hoge Raad oordeelt nu dat die redenering van het hof in orde was. Dit betekent dat er een einde komt aan een zaak die al enkele jaren voortsleept.