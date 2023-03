Bedrijven boeken 327 miljard euro winst en breken record van jaar eerder

Bedrijven in Nederland hebben in het afgelopen jaar samen zo'n 327 miljard euro winst geboekt. Dat is het hoogste bedrag sinds statistiekbureau CBS eind vorige eeuw begon met meten. Het vorige record stond op 288 miljard en werd een jaar eerder genoteerd.

Vooral in de laatste twee kwartalen van 2022 werden flinke winsten geboekt. Zo bleef er bij bedrijven onder de streep 85,0 miljard euro over in het vierde kwartaal. In het derde kwartaal werd met een totaalwinst van 85,1 miljard euro zelfs het beste resultaat ooit behaald.

In de laatste maanden van vorig jaar ging vooral de winst in de horeca, luchtvaart en reisbureaus omhoog. Bedrijven in die sectoren hadden een jaar eerder nog te maken met lockdownbeperkingen. Ook energieleveranciers zagen de winst stijgen, vermoedelijk mede dankzij de hoge energieprijzen.