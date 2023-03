Beyoncé en adidas gaan uit elkaar na tegenvallende verkopen

Beyoncé en adidas stoppen met hun samenwerking. De verkoopcijfers van Beyoncé's kledinglijn vallen tegen en er zou ook sprake zijn van creatieve meningsverschillen tussen de zangeres en het sportmerk.

Het contract tussen beide partijen zou later dit jaar aflopen, maar ze zijn nu toch al uit elkaar gegaan. Volgens Amerikaanse media is er onenigheid over de creatieve ideeën. Ook de tegenvallende verkoopcijfers in 2022 spelen een rol. Het sportmerk had volgens The Wall Street Journal verwacht dat de samenwerking vorig jaar 250 miljoen dollar (bijna 232 miljoen euro) zou opleveren. Maar de kledinglijn met Beyoncé bracht 'slechts' 40 miljoen dollar op.