Werkgevers vrezen dat economie op slot gaat door stikstofregels

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

VNO-NCW en MKB-Nederland worstelen met de beperkende werking van stikstofregels. De werkgeversverenigingen roepen nu het kabinet op te voorkomen dat Nederland verder op slot gaat.

Begin maart besloot de provincie Noord-Brabant tot een vergunningenstop . Tijdelijk worden er geen nieuwe vergunningen voor bouwprojecten verleend. De bouw heeft in de afgelopen jaren vaker stilgelegen vanwege onvoldoende stikstofruimte.

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW schrijft in een brief aan het kabinet dat Nederland al vier jaar op slot zit. Ze vreest dat Nederland nog twee jaar langer op slot blijft als er niets verandert aan de stikstofregels. Volgens haar kunnen ondernemers daardoor niet verder. "Die stilstand kunnen we ons niet langer permitteren", schrijft ze.