Volkswagen moet Nederlander 3.000 euro betalen in sjoemeldieselzaak

Volkswagen moet een Nederlandse consument een schadevergoeding van 3.000 euro betalen, omdat de autofabrikant illegale software had geïnstalleerd in zijn dieselwagen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald.

Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES) had de zaak in samenwerking met de Consumentenbond aangespannen. Het is voor het eerst dat een Nederlandse rechter compensatie toewijst in een sjoemeldieselzaak.

"Dit is een geweldige overwinning. Niet alleen voor deze consument, maar voor alle automobilisten in Nederland die zijn misleid door Volkswagen en een veel viezere auto kochten dan ze dachten. Dat zijn tussen de 150.000 en 180.000 auto's. Ook zij kunnen met ons meedoen en compensatie eisen van Volkswagen", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

De Consumentenbond en VGDES voeren tot nu toe vier proefprocedures om compensatie te eisen voor verboden software in de Volkswagen-auto's. Deze software zorgde ervoor dat een model in testsituaties schoner leek dan hij in werkelijkheid is. Volkswagen overtrad hiermee de wet- en regelgeving op de Europese markt. Bovendien misleidde de fabrikant zijn klanten.