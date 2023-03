Overheid heeft onvoldoende oog voor kwetsbare burgers bij innen schulden

Delen via E-mail

Drie grote overheidsorganisaties leveren onvoldoende maatwerk bij het innen van belastingschulden, boetes en onbetaalde zorgpremies, concludeert de Algemene Rekenkamer. Ze gaan niet na of de burgers na de betalingen wel genoeg leefgeld overhouden.

In de meeste gevallen werkt dat goed, stelt de Algemene Rekenkamer. Maar soms volstaan de standaard regelingen niet en zijn er dus specifiekere afspraken nodig. "De grote schuldeisers schieten tekort bij het bieden van maatwerk als iemand niet voldoende geld heeft om de schuld af te lossen", oordeelt de Algemene Rekenkamer.

De Belastingdienst en het CJIB moeten twintigduizend keer per jaar maatwerk leveren. Maar volgens de Algemene Rekenkamer lukt het burgers met betalingsregelingen voor boetes en achterstallige zorgpremies in bijna de helft van de gevallen niet om op tijd te betalen.

Hoewel de Belastingdienst maatwerk levert, lukt het burgers in een derde van de gevallen niet om een schuld op tijd terug te betalen. Dat toont volgens de Algemene Rekenkamer aan dat het maatwerk niet effectief is.

Maar het is volgens de onderzoekers erger dat de overheidsorganisaties te weinig oog hebben voor het bestaansminimum van schuldenaren. Het CJIB en het CAK hebben geen duidelijke afspraken om ervoor te zorgen dat deze burgers voldoende geld overhouden om van te leven. "Er wordt bij het innen van schulden geen rekening gehouden met de aflossingscapaciteit van een burger", schrijft de Algemene Rekenkamer. "Een schuldenaar kan dan te weinig leefgeld overhouden"

De Belastingdienst krijgt altijd voorrang bij het innen van schulden, maar dat betekent ook dat er te weinig wordt gekeken naar andere schulden die burgers hebben. Daardoor kan het bij de berekening van hoeveel iemand kan terugbetalen lijken alsof diegene aan een betalingsregeling kan voldoen. Als andere schulden buiten beschouwing worden gelaten, kan de schuldenaar toch verder in de financiële problemen komen.

Volgens de Algemene Rekenkamer moeten de drie organisaties in hun communicatie duidelijker zijn over wanneer maatwerk mogelijk is. Ze vermelden dit nu onvoldoende.