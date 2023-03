Maandag waarschijnlijk bekend of stakingen in het streekvervoer doorgaan

Delen via E-mail

Werkgevers en vakbonden praten komend weekend verder in een laatste poging om tot een cao-akkoord te komen voor de dertienduizend werknemers in het streekvervoer. Als de partijen er opnieuw niet uit komen, volgen er vanaf volgende week woensdag nieuwe stakingen.

"De afgelopen dagen hebben we intensieve verkennende gesprekken gevoerd met de vakbonden", zegt werkgeversvereniging VWOV, die bedrijven als Arriva, EBS, Keolis Nederland, Transdev en Qbuzz vertegenwoordigt. "Deze gesprekken zijn nog niet afgerond en dit weekend praten we verder. Maandag wordt naar alle waarschijnlijkheid duidelijk of stakingen worden voortgezet."