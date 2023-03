Ondanks Credit Suisse-debacle gaat de rente ook in Zwitserland omhoog

Centrale banken in onder meer Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk hebben donderdag hun rentes verder verhoogd. Dat deden ze ondanks zorgen over onder meer de dreigende ondergang van de Zwitserse bank Credit Suisse. In de nasleep van de aardbeving in Turkije bleef de rente in dat land ongewijzigd.

In veel landen is sprake van stevige inflatie. Om te voorkomen dat de prijzen zo hard blijven stijgen, verhogen centrale banken hun rentes. Zo besloten de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve onlangs de rentetarieven op te schroeven.

Dit maakt sparen aantrekkelijker, terwijl lenen duurder wordt. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven en consumenten minder geld uitgeven, waardoor de prijzen minder hard oplopen.

Donderdag besloten ook de centrale banken in Noorwegen, Zwitserland en het VK hun rentes verder te verhogen. Dit deden ze terwijl de hoge rentes juist hadden bijgedragen aan de recente onrust in de bankenwereld. Sommige analisten hadden daarom verwacht dat de rentes niet omhoog zouden gaan.