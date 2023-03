Arbeidsinspectie grijpt in op onveilige bouwplaatsen door werk stil te leggen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vorige week in totaal 250 overtredingen geconstateerd op 140 verschillende bouwplaatsen. In meer dan de helft van de gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd.

Vooral in Noord-Brabant en Limburg werden veel onveilige werksituaties geconstateerd. Ook in en rondom steden als Utrecht en Rotterdam legde de inspectie op meerdere plaatsen direct het werk stil na controles.

In veel gevallen gebeurde dat bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers. "Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen." Op de bouwplaatsen mag pas weer verder worden gewerkt als ze kunnen aantonen dat de werksituatie weer veilig is.