Hoge warmtetarieven zorgden niet voor extra winst bij leveranciers

De hogere tarieven voor wie is aangesloten op het warmtenet hebben vorig jaar niet gezorgd voor meer winst bij leveranciers. Dat meldt toezichthouder ACM , die de cijfers over 2022 bekeek van bedrijven als Ennatuurlijk en Vattenfall.

Omdat gebruikers van het warmtenet hun leverancier niet kunnen kiezen, bepaalt de ACM maximumtarieven voor leveranciers. Ook houdt de toezichthouder in de gaten of de bedrijven hun tarieven niet te veel verhogen om extra winst te maken. Volgens de ACM kwam het rendement van de leveranciers vorig jaar uit op 2,5 procent. Een jaar eerder was dat nog 5 procent.

Begin dit jaar gingen de tarieven nog een stuk verder omhoog. Vooral Eneco schroefde zijn prijzen flink op. Of dit leidt tot extra winst wordt later duidelijk. Wel meldt ACM dat leveranciers die hun tarieven flink hebben verhoogd, goed moeten kunnen uitleggen waarom ze dat doen. Komend kwartaal wordt duidelijk of de toezichthouder akkoord is met de uitleg die onder meer Eneco heeft gegeven.