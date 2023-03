Werknemers eisen meer vrijheid en willen betere balans tussen werk en privé

Nu de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, zetten bedrijven alles op alles om de beste vakmensen aan te trekken. Een goed salaris, een werkgarantie of een extra bonus: het kan niet op. Maar toch willen werknemers méér. Ze eisen steeds vaker een goede balans tussen werk en privé.

Staalconcern Tata Steel in IJmuiden heeft momenteel zo'n zeshonderd vacatures openstaan, vertellen recruiters Kim Marx en Dorothea Alfrink aan NU.nl. Het bedrijf is vooral op zoek naar mensen in de techniek, logistiek en ICT en naar trainees.

"We vissen net als andere sectoren in dezelfde vijver. We bieden goede arbeidsvoorwaarden en programma's aan om fysiek en mentaal fit te blijven. Verder hebben we een bedrijfsschool waar we elk jaar 170 leerlingen aannemen die een opleiding krijgen terwijl ze ook meteen salaris ontvangen", zegt Marx.

Tata Steel start vanaf mei met een taalklas waar nieuwe buitenlandse werknemers de eerste maanden een intensieve taalcursus krijgen. Verder richt het staalconcern zich ook op zijinstromers, mensen die voorheen niet actief zijn geweest in de techniek. "Dat zijn mensen die eerst hovenier of banketbakker waren. Zij krijgen een interne opleiding", zegt Alfrink.

Tata Steel beloont werknemers met 1.000 euro bruto als zij een nieuwe collega aanbrengen. En 2.000 euro bruto als het gaat om functies in de elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Marx: "Op die manier hebben we vorig jaar 278 mensen aangenomen."

Werkloosheid blijft maar verder dalen

De werkloosheid in ons land blijft maar dalen. In februari zaten zo'n 356.000 mensen zonder werk, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Daar staan enkele honderdduizenden openstaande vacatures tegenover.

De krapte blijft nog wel tien tot twintig jaar aanhouden, zo voorspellen deskundigen. En dus breken er tijden aan waarin werkgevers alles uit de kast moeten halen om personeel aan te trekken. Dat kan met bonussen, betere arbeidsvoorwaarden, maar ook door rekening te houden met andere eisen van werknemers, zoals een betere verdeling tussen werk en privé.

Grote zorgen over uitstroom installatiebranche

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland maakt zich grote zorgen over de uitstroom in de installatiebranche. Maar liefst 70 procent van de nieuwe werknemers is zijinstromer. "Het is van groot belang dat we deze mensen ook behouden. Nieuwkomers hebben hele andere eisen als het gaat om arbeid, zorg en privé. Zij eisen modern werkgeverschap."

Volgens Terpstra is het voor veel bedrijven tijd om in de spiegel te kijken. "We moeten gewoon eerlijk zijn dat dit beter moet. Een aantal bedrijven doet dat al, maar vooral mkb'ers vinden het lastig die omslag te maken. De jongere generatie wil meer autonomie. Het gaat niet alleen om geld en een werkgarantie. Maar ook om de mogelijkheid 's avonds of in het weekend te werken en maandag bijvoorbeeld niet."