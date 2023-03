Cryptobeurs Coinbase voldoet niet aan regels en moet vrezen voor boetes

De Amerikaanse toezichthouder voor effectenhandel (SEC) gaat cryptoplatform Coinbase aanpakken. De toezichthouder vindt dat cryptobedrijven als Coinbase, die de handel in digitale munten mogelijk maken, eigenlijk actief zijn in de handel in aandelen en obligaties. Maar ze voldoen niet aan de strengere regels die daarvoor gelden.

De SEC verdenkt de cryptobeurs van meerdere overtredingen en gaat dit nu verder onderzoeken. Dat kan uitmonden in rechtszaken, dwangsommen of boetes voor de grootste cryptobeurs van de Verenigde Staten.

Coinbase-topman Brian Armstrong maakt zich nog geen zorgen. Hij zegt op Twitter dat hij er zeker van is dat het bedrijf geen regels overtreedt en wijst erop dat de SEC in 2021 akkoord ging met de beursgang van Coinbase.

Toch leidt het onderzoek van de financiële toezichthouder tot onzekerheid in de cryptowereld. Als de toezichthouder gelijk krijgt, betekent dit dat handelsplatformen als Coinbase en Binance zich aan veel strengere regels moeten houden.