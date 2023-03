Amerikanen verhogen rente tot hoogste niveau in 16 jaar ondanks bankenonrust

De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft woensdagavond haar belangrijkste rentetarief verhoogd met 0,25 naar 5 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2007. De Fed zet die renteverhoging door, ondanks onrust in de bankensector na twee faillissementen eerder deze maand. Vorige week verhoogde ook de Europese Centrale Bank (ECB) de rente ondanks de bankenonrust.

In de afgelopen weken was er in de Verenigde Staten net als in Europa bij experts wat twijfel over de wenselijkheid om de rente bij de centrale bank te verhogen. Met zo'n renteverhoging proberen centrale banken de inflatie te bestrijden. Bij een hogere rente wordt geld lenen duurder en uitgeven dus minder aantrekkelijk. Dat remt de inflatie.

Maar in afgelopen weken ontstond in de bankensector in de VS en Europa veel onrust over de gevolgen van die hogere rentes. Eerder deze maand gingen nog twee regionale banken in de VS failliet, mede door die hogere rente. Dit waren de Silicon Valley Bank en de Signature Bank. En de Fed greep samen met elf grote banken in om een faillissement van de regionale First Republic Bank te voorkomen.

De failliete banken leenden veel geld uit aan techbedrijven in Silicon Valley. Juist technologiebedrijven worstelen met de hogere rentes, met grote ontslagrondes in die sector tot gevolg. Die banken kwamen in de problemen toen klanten na twijfels over de veiligheid van hun geld massaal tegoeden probeerden op te nemen.

Ook de ECB verhoogde de rente ondanks de bankenonrust

Vorige week besloot de ECB nog om de rente te verhogen van 2,5 procent naar 3 procent. Dit kon mede doordat in Zwitserland de door schandalen en financiële problemen geplaagde bank Credit Suisse werd gered via een lening van de Zwitserse centrale bank. Die redding kalmeerde beurskoersen van Europese banken, die onder druk stonden door de problemen in Zwitserland en de VS. Enkele dagen later werd een overname van Credit Suisse door concurrent UBS overeengekomen.

ECB-president Christine Lagarde liet woensdag nog weten voornemens te zijn door te gaan met renteverhogingen om de inflatie in Europa te verlagen tot de gewenste 2 procent.