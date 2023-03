Ruime meerderheid van Brits parlement stemt in met nieuwe Brexit-deal

Het Britse parlement is in grote meerderheid akkoord gegaan met een onlangs gesloten Brexit-deal, waarin de EU en het VK afspraken hebben gemaakt over Noord-Ierland. 515 parlementsleden gingen akkoord, 29 stemden tegen. Onder hen waren de voormalige premiers Boris Johnson en Liz Truss, evenals de belangrijke Noord-Ierse partij DUP.

De huidige Britse premier Rishi Sunak en de Europese Commissie sloten enkele weken geleden een akkoord over de positie van Noord-Ierland. Daarover wordt al gesteggeld sinds de Britten enkele jaren geleden besloten om uit de Europese Unie te stappen.

Noord-Ierland ligt op hetzelfde eiland als Ierland, maar is ook onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Dit terwijl Ierland juist nog een EU-lidstaat is. Hierdoor dreigde een harde grens tussen beide landen te ontstaan, wat de vrede in het gebied op het spel zet.

Om dat te voorkomen is er een denkbeeldige grens gekomen in de Ierse zee. Die ligt tussen Noord-Ierland aan de ene kant en de overige delen van het Verenigd Koninkrijk aan de andere kant. Maar dit bemoeilijkt de goederenhandel tussen beide kanten, wat tot irritatie heeft geleid bij veel Britten en Noord-Ieren.

Noord-Ieren krijgen extra inspraak