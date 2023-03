Ook bij veel Albert Heijn's kun je voortaan gratis water tappen

Na Jumbo introduceert ook Albert Heijn (AH) gratis watertappunten in de supermarkten. Dat kondigt het bedrijf aan op wereld waterdag. In vijf winkels kan vanaf deze week gratis kraanwater getapt worden, het concept wordt uitgerold naar zo'n 250 filialen.

"De watertaps worden geplaatst in winkels in de buurt van scholen of andere drukbezochte plekken waar klanten en voorbijgangers vaak behoefte hebben aan wat te drinken", aldus AH. De watertappunten komen bij de ingang van de winkels te staan, dus je hoeft niet eerst de hele supermarkt door, als je alleen wat water wil.

"Het is niet per se alleen voor klanten." De tappunten zijn op Google Maps te vinden. "We stimuleren een gezonde levensstijl en hebben de ambitie minder verpakkingsmateriaal, waaronder plastic, te gebruiken", zegt CEO Marit van Egmond van AH.

Albert Heijn werkt voor de watertaps samen met Dopper, van de hervulbare flesjes. Via het tapsysteem kan gemonitord worden hoeveel plastic flesjes er in theorie bespaard zijn, doordat mensen kraanwater tappen in plaats van een flesje water kopen.