Spaarprogramma's houden ons met punten die dreigen te verlopen bij de les

We zijn gek op sparen; of het nu punten zijn, zegeltjes, korting of handdoeken. Een nieuwe trend is dat spaarprogramma's ons erop wijzen dat ze we onze punten kwijt kunnen raken. Zo willen ze ons in beweging krijgen.

Steeds vaker krijg je een mailtje van een bedrijf waar je klant bent met de boodschap dat je punten van het spaarprogramma op het punt staan te verlopen. Soms gaat het om bedrijven waarvan je niet eens wist dat je er iets spaarde. Maar als je niet in actie komt, ben je je punten kwijt.

"Ons brein is zeer gevoelig voor die negatieve emotie", zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels. "Dat weegt veel zwaarder dan iets positiefs, je wil dan koste wat het kost voorkomen dat je iets kwijtraakt." Dat is dus precies wat de spaarprogramma's hopen te triggeren.

Soms werkt het averechts. "Het kan ook weerstand oproepen, het werkt niet bij iedereen." Sommige mensen haken juist af als ze een mailtje krijgen: let op, je punten komen te vervallen. "Als je een mailtje krijgt, sta je er in ieder geval bij stil dat je bij dat bedrijf punten spaart. Een deel van de mensen komt direct in actie, een ander deel wil dat wel doen, maar dat verzandt dan toch in goed voornemens."

Samen sparen kan een slimme zet zijn

We hebben het immers allemaal druk, druk, druk en daar hebben de spaarprogramma's last van. Sowieso strijden ze om in onze portemonnee of liever nog op onze telefoon te komen. Air Miles telt zo'n drie miljoen zogenoemde 'actieve deelnemers'. "Dat zijn mensen die sparen én inwisselen", zegt directeur Noor Cloo.

Air Miles heeft 'zichzelf opnieuw uitgevonden' en zo kun je tegenwoordig ook samen sparen. Bijvoorbeeld met je partner, vrienden of vereniging. "Zo willen we mensen weer in beweging krijgen." Want er zijn zes miljoen Air Miles-kaarten in omloop, maar een deel van de mensen doet er niets mee. "Met samen sparen, maak je stoppen sowieso moeilijker", zegt psycholoog Wessels. "Dit lijkt een slimme zet."

Bij Air Miles kun je je punten ook doneren aan een goed doel. "Je kunt nog steeds sparen voor korting, maar we willen relevant blijven en mensen de keuze geven", zegt directeur Cloo.

De overtreffende trap van voordeel is gratis

Een ander groot spaarprogramma is dat van Kruidvat. Daar doen tegen de vier miljoen mensen actief aan mee en daar spaar je toch vooral voor korting én gratis dingen. De drogisterijketen zet met zijn vernieuwde spaarprogramma juist in op dat laatste. "We leggen de nadruk op de overtreffende trap van voordeel, namelijk gratis", zegt een woordvoerder. En daar zijn Nederlanders natuurlijk helemaal gek op.

Bij Kruidvat hebben punten ook een geldigheid, van zes jaar. "Waarbij altijd je oude punten het eerst worden opgemaakt als je inwisselt." Net zoals bij Air Miles. Daar is de geldigheid nu wel ingekort van vijf naar twee jaar. Het gaat dan om punten die vanaf februari 2023 gespaard zijn. Het spaarprogramma denkt dat dit ook zorgt voor 'meer dynamiek'.