Renteverhogingen blijven volgens centrale banken ook na bankenonrust nodig

De inflatie in Europa is nog steeds erg hoog en dus willen de centrale banken de rente binnenkort verder verhogen. Ook na de bankenonrust eerder deze maand. "Dat is niet onderhandelbaar", zei ECB-president Christine Lagarde woensdag in een toespraak.

Nadat de inflatiecijfers in veel Europese landen een paar maanden terugliepen, vielen ze in februari juist weer hoger uit. In Nederland steeg de inflatie naar 8 procent. Ook in Duitsland en Frankrijk waren de inflatiecijfers niet mals. Vooral prijzen van voedingsmiddelen stegen hard.

Vorige week verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) haar belangrijkste rentetarief van 2,5 procent naar 3 procent. Dat maakt lenen minder aantrekkelijk. De ECB hoopt dat mensen daardoor minder gaan kopen, wat ervoor moet zorgen dat de prijzen niet meer zo hard omhooggaan.

In maart ontstond veel onrust in de bankensector (in de VS, Zwitserland en later ook de EU), mede door hogere rentes. Daarom twijfelden experts de afgelopen weken of centrale banken hun geplande renteverhogingen wel moeten doorzetten.

'Wij gaan inflatie terugbrengen naar 2 procent'

"Met de toenemende onzekerheid op de financiële markten is het nóg belangrijker om vast te houden aan ons rentebeleid", stelde Lagarde. Ze wees er ook nog eens op al flinke rentestappen te hebben gezet. Sinds juli 2022 ging de rente van -0,5 procent naar 3 procent nu.

"Je kan er zeker van zijn dat wij prijsstabiliteit leveren en de inflatie gaan terugbrengen naar 2 procent. Dat is niet onderhandelbaar", zei Lagarde. Dit percentage wordt door de ECB al jaren als ideaal gezien.

Ook Joachim Nagel, de president van de Deutsche Bundesbank, ziet de noodzaak tot verdere renteverhogingen. "Als we deze inflatie willen temmen, moeten we nóg koppiger optreden", zei hij woensdag in een interview met Financial Times.

Ook renteverhogingen aanstaande in VS en VK

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden deze week ook renteverhogingen verwacht. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, zal volgens experts waarschijnlijk een kleine renteverhoging doen, rekening houdend met de faillissementen van twee regionale banken eerder in maart. Die faillissementen kwamen mede door de hogere rentes.