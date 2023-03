Coop-supermarkt verdwijnt steeds verder uit het straatbeeld

De naam van de supermarktformule Coop is aan het verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld. Inmiddels zijn honderd Coop-winkels omgebouwd naar een PLUS-filiaal, laat deze supermarktketen weten.

Begin vorig jaar kregen PLUS en Coop groen licht om samen verder te gaan. Coop had meer winkels, maar toch werd ervoor gekozen dat alle winkels verder zouden gaan onder de naam en huisstijl van PLUS.

"Het marktaandeel van PLUS was groter", zegt een woordvoerder. Met alle Coop-winkels erbij zijn er straks meer dan 550 PLUS-winkels in ons land. Daarmee is het groen van PLUS de nummer drie na het blauw van Albert Heijn en het geel van Jumbo.

Er zijn na de ombouw van de eerste honderd nu meer dan 360 PLUS-filialen, waarmee de keten in aantal winkels de nummer drie is. Volgens cijfers van marktonderzoeker NIelsenIQ hadden de twee gezamenlijk 554 winkels. Albert Heijn had er begin dit jaar 1.154 en Jumbo 685.