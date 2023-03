Nederlanders zijn ook in maart minder pessimistisch over eigen portemonnee

Nederlanders zijn in maart weer iets minder pessimistisch over de eigen portemonnee dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen laat daarmee voor de vijfde maand op rij een lichte verbetering zien. Toch is het vertrouwen in de economie nog altijd uitzonderlijk laag.

Consumenten zijn in maart minder pessimistisch over zowel de economie in de afgelopen twaalf maanden als de economie in de komende twaalf maanden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Ook zijn we nu wat positiever over de inhoud van onze eigen portemonnee.

Toch ligt het consumentenvertrouwen ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Vooral de snel gestegen prijzen van onder meer energie en boodschappen spelen een rol.

Ondanks de hoge inflatie zijn Nederlanders wel meer bereid de komende tijd grote uitgaven te doen, zoals een auto of een wasmachine.