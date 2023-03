We blijven ons vaak ziek melden, maar nu vanwege griep

In februari hebben weer meer mensen zich ziek gemeld bij hun werkgever. Na een jaar met historisch veel ziekmeldingen zijn de verzuimcijfers ook in 2023 hoog, maar nu vooral door de griep.

In februari bedroeg het ziekteverzuim 5,1 procent, melden ArboNed en HumanCapitalCare. In januari was dat percentage nog 4,9 procent.

Het aantal nieuwe verzuimmeldingen bij de arbodiensten liep in februari op naar 85 meldingen per 1.000 werknemers. "De stijging past bij een griepgolf. En ook de verzuimduur van enkele dagen was vergelijkbaar met eerdere griepgolven", zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.

Griep was in februari de belangrijkste oorzaak van ziekmeldingen, al speelde ook corona nog een rol. De arbodienstverleners verwachten dat dat virus langzaam verdwijnt als oorzaak van ziekmeldingen, ook omdat de overheidsadviezen over testen en thuisisolatie deze maand zijn komen te vervallen.

Penders denkt dat ziekteverzuim deels vermeden kan worden door mensen thuis te laten werken als zij slechts lichte verkoudheidsklachten hebben.

Ook meer personeel langdurig ziek als gevolg van stress

De arbodienstverleners zien ook vaker personeel langer uitvallen door stress. In 2022 lag het langdurend verzuim als gevolg van stressgerelateerde klachten 13 procent hoger dan in 2019.