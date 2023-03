Huizenprijzen dalen voor het eerst sinds 2014 in vergelijking met jaar eerder

De prijzen van koopwoningen zijn vorige maand gedaald vergeleken met februari vorig jaar. Het is volgens statistiekbureau CBS voor het eerst sinds 2014 dat de huizenprijzen weer dalen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Huizen waren in februari gemiddeld 0,8 procent goedkoper dan in dezelfde maand in 2022.

Op maandbasis dalen de huizenprijzen al langer. "Jaar op jaar vergelijken geeft een zuiverder beeld", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Maar de trend was al wel enige tijd dat de prijzen dalen vergeleken met de maand ervoor."

Dat is dit jaar vooralsnog niet anders. Zo waren huizen vorige maand 1,5 procent minder waard dan in januari. De gemiddelde huizenprijs kwam in februari uit op 410.189 euro.

Sinds de zomer van vorig jaar is het tij gekeerd en dalen de prijzen, na jaren van stijgingen. "Sindsdien is er sprake van een zachte glijvlucht naar beneden", zegt Van Mulligen. Na de bankencrisis van 2008 begonnen de huizenprijzen in 2009 op jaarbasis te zakken. "Die dalingen hebben destijds vijf jaar aangehouden."

'Bescheiden correctie op het krankzinnige niveau'

Het dieptepunt werd bijna tien jaar geleden bereikt, in juni 2013. Sindsdien kon het niet op en leken huizen alleen maar meer waard te worden. Volgens de hoofdeconoom van het CBS zijn de toenmalige bewegingen op de huizenmarkt en die van nu nauwelijks te vergelijken.

"De prijzen waren nu zo hoog en de rente zo extreem laag." Een jaar geleden hadden we nog te maken met prijsstijgingen van meer dan 20 procent. "Welbeschouwd is het prijsniveau nu nog steeds heel hoog. Er is sprake van een relatief bescheiden correctie op een krankzinnig niveau", zegt Van Mulligen.