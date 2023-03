Nog steeds minder mensen in het openbaar vervoer dan voor corona

We reizen nog steeds minder met het openbaar vervoer dan voor corona. In 2022 werd er 966 miljoen keer ingecheckt in het ov. Dat is bijna 30 procent minder dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie.

Wel werd er vorig jaar ruim 40 procent meer met trams, bussen en treinen gereisd dan in 2021, blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS en Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart.

Dat laatste komt waarschijnlijk door het verdwijnen van de coronamaatregelen. Januari 2023 was de eerste januari zonder coronamaatregelen sinds 2020. Er werd ruim 63 procent vaker ingecheckt in het ov dan in januari 2022, maar nog altijd 22 procent minder dan in januari 2020.

Het is in het ov het drukst op dinsdag, gevolgd door donderdag. Dat zijn ook de drukste dagen van de week op kantoor, zeggen de ANWB en de NS. Dat is al een tijdje te zien aan de drukte op de weg en op het spoor.