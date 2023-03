Onverwachte inspecties bij Red Bull vanwege mogelijke prijsafspraken

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Europese Commissie heeft maandag onaangekondigde inspecties uitgevoerd bij Red Bull. Brussel verdenkt de energiedrankfabrikant, die in meerdere landen van de Europese Unie actief is, van het manipuleren van de markt.

De Europese Commissie liet eerder in het midden om welk bedrijf het ging. Red Bull meldde dinsdagmiddag zelf dat het bedrijf een onaangekondigde inspectie had gekregen. Medewerkers van de Commissie voerden de inspecties samen met nationale toezichthouders uit.

Red Bull heeft mogelijk misbruik gemaakt van zijn machtige marktpositie of verboden prijsafspraken gemaakt met concurrenten, zegt de Commissie.

Een onaangekondigde inspectie is een van de eerste stappen in een onderzoek naar schendingen van de concurrentieregels. Het staat niet meteen vast dat het bedrijf schuldig is. Maar als het inderdaad de mededingingsregels heeft overtreden, moet het vrezen voor een hoge boete.