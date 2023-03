Ondernemers stoppen vanwege regeldruk en schulden steeds vaker uit zichzelf

De krappe arbeidsmarkt, regeldruk en opgelopen coronaschulden zorgen ervoor dat steeds meer ondernemers er de brui aan geven. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 33.137 bedrijven gestopt. Dat zijn 22 procent meer stoppers dan een jaar eerder.

Het gaat vooral om ondernemingen in de bouw, detailhandel, groothandel, ICT en media, gezondheidszorg en zakelijke diensten. In januari besloten 22.357 bedrijven ermee te stoppen: het grootste aantal sinds januari 2018. In februari volgden er nog eens 10.780, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) die NU.nl heeft opgevraagd.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt kiezen veel ondernemers ervoor weer in loondienst te gaan. Verschillende sectoren en bedrijven staan nu te springen om vakmensen. Daar komt bij dat ondernemers met veel wet- en regelgeving te maken hebben.

Bovendien hebben tienduizenden ondernemers grote moeite met het terugbetalen van hun coronabelastingschuld. En dan zijn er nog eens ruim 73.000 ondernemers die uitstel van betaling hebben aangevraagd, maar nog niets hebben afgelost. In totaal gaat het om een bedrag van 19 miljard euro, zo blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën).

"De overheid wil het geld terug en de Belastingdienst is minder soepel. Maar alles kwijtschelden kan ook niet, zeker niet ten opzichte van de ondernemers die wel alles hebben terugbetaald", zegt voorzitter Hans Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL. "Ondernemers die in de problemen komen, kunnen zich dan ook melden voor een individueel traject."

Ondernemers stoppen om verschillende redenen

Hij ziet dat ondernemers om verschillende redenen stoppen. "Ik heb afgelopen jaar meer dan tweehonderd bedrijven bezocht en veel ondernemers geven aan weer in loondienst te willen. Vooral de regeldruk vormt een groot probleem. Ook zijn er ondernemers die het niet meer zien zitten. Zoals een horecagelegenheid die vanwege het personeelstekort maar vier dagen per week open kan, maar wel zeven dagen per week de huur betaalt."

Ook in de winkelstraat houdt de problematiek de ondernemers bezig, zo laat INretail weten. Volgens de branchevereniging voor sport-, mode- en schoenenwinkels gaat het om natuurlijke momenten waarop ondernemers afwegen of ze willen doorgaan of stoppen. "Als je al jarenlang geen winst maakt of met een zeer hoge huur te maken hebt, dan vragen ondernemers zich af of ze nog wel door willen", zegt een woordvoerder.