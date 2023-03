Klanten failliet Scotch & Soda krijgen geen geld meer terug bij retourneren

Delen via E-mail

Klanten van het failliete Scotch & Soda die bestelde kleding willen retourneren, kunnen hun geld niet meer terugkrijgen. Ze kunnen de kleding alleen ruilen voor een ander artikel, laat het kledingbedrijf weten. Ook kunnen klanten de kleding niet meer terugsturen, maar alleen in de winkel langsbrengen.

Scotch & Soda kondigde maandag het faillissement aan van de Nederlandse activiteiten. Mensen kunnen nog wel een bestelling plaatsen in de webwinkel van het kledingmerk. Daarnaast blijven de winkels voorlopig open.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) raadt via platform ConsuWijzer aan producten van failliete winkels nooit terug te sturen. De toezichthouder stelt dat het zeer de vraag is of je je geld wel terugkrijgt. Als je geld terugvraagt, voeg je je bij allerlei andere schuldeisers die nog geld krijgen van de failliete winkel.