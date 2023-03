Waterschapsbelasting gaat omhoog door maatregelen tegen klimaatschade

De 21 waterschappen in Nederland gaan de komende jaren fors investeren om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Om dat te kunnen betalen, gaat de waterschapsbelasting per huishouden omhoog.

De waterschappen denken in de komende drie jaar gemiddeld 2,25 miljard euro per jaar uit te geven. Dat is jaarlijks ruim 200 miljoen euro meer dan ze tot nu toe besteden. Dit jaar betaalt een huishouden met een eigen woning gemiddeld 380 euro waterschapsbelasting. Dat is 27 euro meer dan vorig jaar.