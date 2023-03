Sri Lanka hoopt op betere tijden na miljardenlening van IMF

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft maandag een lening van 3 miljard dollar (ongeveer 2,7 miljard euro) voor Sri Lanka goedgekeurd. Met het geld hoopt het Aziatische land uit de ergste economische crisis sinds de onafhankelijkheid te komen.

De economische problemen leidden vorig jaar tot massademonstraties. Duizenden betogers bestormden in juli het presidentieel paleis. Honderden van hen slaagden erin de ambtswoning binnen te dringen. Ze sprongen in het zwembad, lagen in bedden of zongen rond een piano. De massademonstraties leidden tot het uiteindelijke aftreden van president Gotabaya Rajapaksa. De premier en het kabinet waren maanden eerder al opgestapt.

Zo werd in 2009 besloten dat de spullen die in Sri Lanka gemaakt werden, vooral in het land moesten blijven. Hierdoor gingen minder Sri Lankaanse spullen de grens over, terwijl er nog veel van buitenaf moest komen. Dat beleid zorgde ervoor dat de eilandstaat steeds minder buitenlands geld tot zijn beschikking had: er kwam minder binnen, terwijl er net zoveel uitging. Dat geld is weer nodig om spullen uit het buitenland te halen.