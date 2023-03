KLM en kabinet ruziën in rechtszaal over krimp Schiphol

KLM en een aantal andere vliegmaatschappijen willen dinsdag via de rechter voorkomen dat Schiphol moet krimpen. Het kabinet wil het aantal vluchten op de luchthaven met 8 procent verlagen om schadelijke uitstoot en herrie te verminderen. Maar luchtvaartbedrijven zien niets in de krimp. Ze vrezen omzetverlies en wijzen op andere oplossingen.

Vorig jaar kwam minister Mark Harbers (Infrastructuur) met het voor Schiphol slechte nieuws. Het maximale aantal vluchten per jaar moet van 500.000 terug naar 440.000, met een tussenstap naar 460.000 vanaf november dit jaar. Dit moet zorgen dat bewoners in de omgeving van de luchthaven minder last hebben van de herrie. Ook is het beter voor het milieu.

De luchtvaartmaatschappijen waren niet blij. Zij vrezen dat het aantal bestemmingen vanaf de luchthaven zal dalen. Dit zou de netwerkfunctie van Schiphol onder druk zetten. Ook betekent het dat er minder passagiers en vracht vervoerd kunnen worden. Daarnaast noemen de bedrijven het een "eenzijdig besluit", omdat er nooit afspraken zijn gemaakt over de krimp en het ook niet in de wet is vastgelegd.

De vliegmaatschappijen - naast KLM zijn dat Delta Airlines, easyJet en touroperators TUI en Corendon - kiezen liever voor andere oplossingen. Ze denken aan het gebruiken van schonere en stillere vliegtuigen. Zo kunnen ze net zoveel vluchten uitvoeren, terwijl het volgens de luchtvaartbedrijven toch zorgt voor minder overlast en uitstoot. Ook wijzen ze erop dat ze miljarden euro's investeren in schonere brandstof.

Kabinet zou niet serieus naar alternatieven kijken

De luchtvaartmaatschappijen verwijten Harbers dat hij niet serieus heeft gekeken naar de oplossingen uit de sector. Ook stellen zij dat het kabinet nog geen oordeel heeft gevraagd aan de Europese Commissie, maar dat wel verplicht is. Volgens het kabinet hoeft dat niet. Het houdt dan ook vast aan zijn plannen.

De maatschappijen zijn daarom naar de rechter gestapt. Zij eisen in een kort geding dat de krimp van tafel gaat. Ze willen dat de rechter snel een uitspraak doet, omdat luchtvaartmaatschappijen zich nu al moeten voorbereiden op het komende vliegseizoen.

Overigens blijft Schiphol op dit moment ruim onder het aantal van 500.000 vluchten per jaar. Dit komt vooral doordat de luchthaven een personeelstekort heeft. Hierdoor moest zij vorig jaar flink schrappen in het vluchtschema. Ook dit jaar is dat het geval.

Toch willen de luchtvaartmaatschappijen de optie openhouden voor meer vluchten op Schiphol. Opvallend genoeg hebben ze ook luchthavenbeheerder Schiphol Group voor de rechter gesleept. Dit omdat die schoorvoetend akkoord is gegaan met een - tijdelijke - krimp naar 460.000 vluchten per jaar.