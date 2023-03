Kledingmerk Scotch & Soda vraagt faillissement aan voor Nederlands deel

Het Nederlandse kledingmerk Scotch & Soda heeft een faillissement aangevraagd voor de activiteiten in ons land. De curator gaat op zoek naar een nieuwe eigenaar. Voorlopig blijven de 32 Nederlandse winkels nog gewoon open.

De problemen bij het Nederlandse merk zijn ontstaan in de coronatijd, schrijft FD op basis van een persbericht. Toen moesten winkels voor langere tijd dicht vanwege de coronamaatregelen. Die tijd, gecombineerd met de gestegen energieprijzen en torenhoge inflatie, hebben voor "ernstige cashflowproblemen" gezorgd, aldus Scotch & Soda.

Een curator gaat de komende tijd op zoek naar een kandidaat om de Nederlandse activiteiten over te nemen. Tijdens die zoektocht blijven de 32 vestigingen in ons land gewoon open. In Nederland werken ongeveer achthonderd mensen voor Scotch & Soda.

"Het is een echt Nederlands merk met een creatief hart, dat wereldwijd actief is. Dat is bijzonder", zegt curator Jasper Berkenbosch tegen FD. "Het faillissement is echt een bittere pil."