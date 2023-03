De overname van het noodlijdende Credit Suisse door UBS lijkt markten wat tot rust te hebben gebracht. Zo bleven de verliezen op aandelenmarkten maandag beperkt en zijn er geen aanwijzingen dat klanten geen vertrouwen meer hebben in hun bank en hun geld weghalen.

De afgelopen anderhalve week was er veel onrust rond banken. Eerst in de VS, waar in korte tijd drie banken omvielen, en daarna in hét bankenland bij uitstek: Zwitserland. Credit Suisse, de tweede bank van het land, kwam in zware problemen en is afgelopen weekend overgenomen door de nummer één van het Alpenland: UBS.

Tot dusver lijkt de onrust in de VS en Zwitserland maar beperkt invloed te hebben op Nederland. Zo stond de AEX-index maandag aan het einde van de dag hoger dan aan het begin, net als de koers van ABN AMRO. ING moest wel een verlies incasseren, maar dat was zeer beperkt.

"Ook zijn er geen signalen dat er banken zijn waar rekeninghouders massaal hun geld weghalen", zegt Harald Benink, hoogleraar Banking & Finance aan de Tilburg University. Dat geldt zowel voor Nederland als voor het buitenland.

Onrust kan overslaan naar andere banken

Banken zijn zeer belangrijk voor ons financiële systeem. Als er eentje omvalt, is er vrees dat de problemen overslaan naar andere banken. Dit omdat ze vaak nauw met elkaar zijn verbonden doordat ze geld aan elkaar lenen of in elkaar investeren. Daar komt nog bij dat banken vooral kunnen bestaan omdat klanten ze vertrouwen.

"Geen enkele bank heeft genoeg geld om klanten te betalen als ze hun geld allemaal tegelijk willen hebben", zegt Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. "Dit komt doordat banken kortlopende verplichtingen hebben aan klanten, maar het geld van die klanten juist voor langlopende zaken gebruiken, zoals hypotheken en bedrijfsleningen. Klanten moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de banken hun geld goed hebben geïnvesteerd."

Omdat de banken zo essentieel zijn voor de economie, houden toezichthouders ze extra scherp in de gaten. In Nederland is weinig reden tot zorg, zegt De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de toezichthouder zijn de banken en andere financiële bedrijven, zoals pensioenfondsen, sterk genoeg om tegen een stootje te kunnen. "We zien geen aanleiding om te twijfelen aan de weerbaarheid van de Nederlandse financiële sector", aldus DNB.

Mocht het toch fout gaan, dan kunnen centrale banken ingrijpen. Zij stellen dan geld beschikbaar aan de noodlijdende banken, zodat deze hun activiteiten kunnen voortzetten. Zo stelde bijvoorbeeld de Zwitserse centrale bank geld beschikbaar aan Credit Suisse.

"Maar dat was voor hen simpelweg niet genoeg", zegt Benink. "Het gaat al jaren niet goed bij Credit Suisse en ze stonden er nu zó slecht voor, dat de toegezegde 50 miljard Zwitserse frank (50,3 miljard euro, red.) niet voldoende was." Een reddingsoperatie, waarbij UBS uitkomst bood, was daardoor de enige oplossing.

Spaargeld in Nederland gegarandeerd

In Nederland lijkt zo'n scenario dus niet aan de orde. Mocht het toch zover komen dat een Nederlandse bank omvalt - zoals in de VS recent gebeurde met onder meer de Silicon Valley Bank - heeft dat voor veel rekeninghouders waarschijnlijk nauwelijks gevolgen. Dat geldt zeker voor wie niet zoveel vermogen heeft.