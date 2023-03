Woensdag meer duidelijkheid over nieuwe cao voor streekvervoer

De stakingen in het streekvervoer zijn voor een aantal dagen opgeschort. Twee verkenners proberen de cao-onderhandelingen weer op gang te krijgen. Woensdag moet er meer duidelijkheid komen.

"Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. We zijn in alle rust bezig met de gesprekken en hopen daar snel duidelijkheid over te geven", zegt oud-voorzitter Han Busker van vakbond FNV.