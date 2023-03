Amazon dunt personeelsbestand toch wel verder uit

De ontslagronde is opmerkelijk; Amazon zei vorige maand nog dat een nieuwe ontslagronde niet nodig was. Nu zet het bedrijf toch weer duizenden mensen op straat. De ontslagen vallen naast Twitch ook onder meer bij cloudservice AWS.

Ook bij andere techbedrijven is het de laatste maanden raak. Facebook-moederbedrijf Meta Platforms maakte vorige week bekend dat er nog eens 10.000 extra arbeidsplaatsen komen te verdwijnen om kosten te besparen. In november had Meta, dat ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram, al aangekondigd dat er 11.000 arbeidsplaatsen verloren zouden gaan. Het is nog onduidelijk hoeveel banen in Nederland bij Amazon kunnen komen te vervallen.