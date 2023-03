Online geven we meer uit aan reizen en tickets voor evenementen

Online gaven we vorig jaar 33,3 miljard euro uit en dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van 2021. Er werd vooral meer besteed aan reizen en tickets voor attracties en evenementen.

De toename is opvallend omdat het aantal aankopen juist daalde met 5 procent naar 347 miljoen euro. Het gemiddelde bedrag per aankoop is daarmee toegenomen met 15 procent. Het aantal Nederlanders dat online besteld is het afgelopen jaar gelijk gebleven: 97 procent van de bevolking koopt online. Dat blijkt uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor.



Vorig jaar werd meer geld uitgegeven aan online diensten (54 procent meer), maar juist minder aan producten (min 7 procent). Dat komt omdat we vorig jaar minder lang in lockdown zaten dan het jaar daarvoor. Daardoor hebben consumenten meer besteed aan bijvoorbeeld reizen.