Erg warme zomer leidt tot recordoogst voor Nederlandse wijnboeren

De recordhoeveelheid is verrassend, omdat de VNWP eerder voorspelde dat het eerdere record uit 2018 niet gebroken zou worden. Dit vanwege de regenbuien in de nazomer, waardoor de oogst van sommige boeren verloren ging.

Het grootste deel van deze druiven is bedoeld voor witte wijnen. Het relatief koele Nederlandse klimaat is daar meer geschikt voor. Ongeveer een kwart van de druiven was bestemd voor rosé en rode wijn

In Nederland zijn volgens de VNWP ongeveer 165 commerciële wijngaarden, vooral in Gelderland en Limburg. Hun wijngaarden zijn samen 275 hectare groot. Hiermee is gemiddeld bijna 36 hectoliter per hectare geoogst.