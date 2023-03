Bitcoinkoers stijgt verder door bankenonrust: 70 procent erbij sinds begin dit jaar

De koers van de bitcoin is maandagochtend tot boven de 28.500 dollar (zo'n 26.700 euro) gestegen. Het is de hoogste koers sinds juni vorig jaar. De digitale munt profiteert volgens analisten van de onrust in de bankenwereld, waardoor beleggers op zoek gaan naar andere investeringen.

De afgelopen anderhalve week was er veel onrust door problemen bij banken. In de VS gingen er in korte tijd drie op de fles, terwijl in Zwitserland de grote bank Credit Suisse in moeilijkheden kwam. Het wankele concern is inmiddels overgenomen door de eveneens Zwitserse bank UBS.

Daardoor zijn banken op dit moment minder populair onder beleggers. Die beleggers wijken uit naar onder meer cryptomunten. Daardoor is de bitcoin - de grootste digitale munt - binnen een week 27 procent duurder geworden. Sinds de start van het jaar is de munt al zo'n 70 procent meer waard geworden.